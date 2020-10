Juventus-Napoli, il tweet del club azzurro dopo decisione Giudice Sportivo: “Fiducia in appello” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I partenopei rispondono con un tweet dopo la decisione del Giudice Sportivo relativa a Juventus-Napoli. Arriva il commento del Napoli a seguito della sentenza che ha stabilito il 3-0 a tavolino in occasione della mancata sfida dell'Allianz Stadium, tra bianconeri e azzurri, che si sarebbe dovuta disputare a Torino domenica 4 ottobre."La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l'esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia", si legge sull'account social del Napoli.Una decisione durissima quella del Giudice Sportivo che, oltre a disporre il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, ha deliberato un punto di penalizzazione in classifica ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I partenopei rispondono con unladelrelativa a. Arriva il commento dela seguito della sentenza che ha stabilito il 3-0 a tavolino in occasione della mancata sfida dell'Allianz Stadium, tra bianconeri e azzurri, che si sarebbe dovuta disputare a Torino domenica 4 ottobre."La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l'esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia", si legge sull'account social del.Unadurissima quella delche, oltre a disporre il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, ha deliberato un punto di penalizzazione in classifica ...

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - capuanogio : ??? Abbiamo letto il dispositivo del Giudice Sportivo su #JuveNapoli: ecco perché ha deciso per il 3-0 a tavolino (c… - Mediagol : #Juventus-#Napoli, il tweet del club azzurro dopo decisione Giudice Sportivo: 'Fiducia in appello' - AjPerled : Solo una tifoseria può essere d'accordo col Napoli per andare contro la #Juventus La stessa che, trovandosi al nos… -