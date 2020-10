Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo ha deciso: il verdetto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo giornate di grande attesa, tra commenti al veleno e accese polemiche da una parte e dall’altra, è finalmente arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto il 4 ottobre a Torino. O forse sarebbe meglio dire quando non accaduto, vista la mancata presentazione del Napoli all’Allianz Stadium per disputare la gara di Serie A contro la Juventus. La storia è ormai nota e nelle scorse ore l’opinione pubblica si è scatenata sui possibili esiti della vicenda: da una parte coloro che davano ragione agli azzurri di Aurelio De Laurentiis, criticando la possibilità per i campani di ricevere il 3-0 a tavolino, mentre dall’altra chi si schierava dalla parte di Andrea Agnelli e dei bianconeri. Ma adesso a fugare ogni dubbio è arrivato il ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo giornate di grande attesa, tra commenti al veleno e accese polemiche da una parte e dall’altra, è finalmente arrivata la decisione delin merito a quanto accaduto il 4 ottobre a Torino. O forse sarebbe meglio dire quando non accaduto, vista la mancata presentazione delall’Allianz Stadium per disputare la gara di Serie A contro la. La storia è ormai nota e nelle scorse ore l’opinione pubblica si è scatenata sui possibili esiti della vicenda: da una parte coloro che davano ragione agli azzurri di Aurelio De Laurentiis, criticando la possibilità per i campani di ricevere il 3-0 a tavolino, mentre dall’altra chi si schierava dalla parte di Andrea Agnelli e dei bianconeri. Ma adesso a fugare ogni dubbio è arrivato il ...

