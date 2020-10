Juventus-Napoli 3-0 a tavolino | il Giudice Sportivo | “Manca la causa di forza maggiore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildella Serie A Gerardo Mastrandrea ha chiarito nel comunicato emesso in giornata i motivi alla base della decisione di assegnare il 3-0 ain favore dellacontro ilper la mancata presentazione all’Allianz Stadium. Non c’è stata, si legge, unadimaggiore per i partenopei, che avevano invece già rinunciato a disputare la partita prima che arrivasse il definitivo chiarimento negativo della Asl 2, infatti il volo per Caselle era già stato annullato la sera prima. Dal lungo carteggio analizzato, ilha spiegato che dalla Asl di, nel pomeriggio di sabato, non era arrivata un’indicazione incompatibile con i ...