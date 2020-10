Juventus-Napoli 3-0 a tavolino: il club azzurro presenterà ricorso (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Napoli presenterà ricorso contro la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la sconfitta 3-0 a tavolino contro la Juventus. Lo rende noto una fonte qualificata del club azzurro all’ANSA. La società farà dunque ricorso alla Corte sportiva d’Appello presentando tutti documenti che dimostrano le decisioni delle autorità sanitarie, prese basandosi sui crescenti contagi da Covid-19, che hanno impedito alla squadra di raggiungere Torino per svolgere il match di Serie A. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilpresenteràcontro la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la sconfitta 3-0 acontro la. Lo rende noto una fonte qualificata delall’ANSA. La società farà dunquealla Corte sportiva d’Appello presentando tutti documenti che dimostrano le decisioni delle autorità sanitarie, prese basandosi sui crescenti contagi da Covid-19, che hanno impedito alla squadra di raggiungere Torino per svolgere il match di Serie A.

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - paoloigna1 : Non è questa di certo UNA MINA SUL CAMPIONATO - Giudice sportivo: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino, anche un punto d… - ildongoli : RT @ZZiliani: ULTIMORA. Se la partita col Napoli, come pare probabile, sarà fatta recuperare, con tutti i positivi che spuntano la Juventus… -