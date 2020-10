Juventus-Napoli 3-0 a tavolino: ecco la motivazione del Giudice Sportivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Lega Serie A ha ufficializzato la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea di assegnare la sconfitta 0-3 a tavolino al Napoli, che non ha raggiunto a Torino per la sfida contro la Juventus. Il Giudice, in ottemperanza alle norme sportive, ha parlato della “fattispecie forza maggiore“, precisando che “è preclusa la valutazione” sulle decisioni dell’autorità sanitaria. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Lega Serie A ha ufficializzato la decisione delGerardo Mastandrea di assegnare la sconfitta 0-3 aal, che non ha raggiunto a Torino per la sfida contro la. Il, in ottemperanza alle norme sportive, ha parlato della “fattispecie forza maggiore“, precisando che “è preclusa la valutazione” sulle decisioni dell’autorità sanitaria.

