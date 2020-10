Juventus-Napoli 3-0 a tavolino | De Magistris | «Perde la giustizia»

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - inter2010treble : Il servilismo tipico verso la #Juventus, il carrozzone mediatico, i commentatori e gli 'esperti' fin dall'inizio ha… - MondoNapoli : Social - Uno sponsor della Juventus ironizza sulla vittoria a tavolino contro il Napoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Adrien Rabiot sarà regolarmente a disposizione di Andrea Pirlo per la gara contro il Crotone. Con la decisione del giudice sportivo, che ha ritenuto come "giocata" la sfida tra la Juventus e il Napoli ...Zero a tre a tavolino per non essersi presentati a Torino, e un punto di penalizzazione in classifica. Fermo restando che la Procura Figc indaga sul mancato rispetto dei protocolli. Arriva la stangata ...