Juventus, McKennie positivo al coronavirus: la squadra di Pirlo in isolamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Juventus è in isolamento.Dopo la notizia della positività di Cristiano Ronaldo al coronavirus, diramata tramite una nota ufficiale della nazionale portoghese impegnata in Nations League, in casa Juventus continuano non arrivare buone notizie. Il centrocampista Weston McKennie, arrivato questa estate in bianconero, è risultato positivo al tampone effettuato per la ricerca del Covid-19. Questa positività ha causato l'isolamento fiduciario di tutto il gruppo guidato dal tecnico Andrea Pirlo.Portogallo, Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: l’asso della Juventus lascia gli allenamenti dopo il tamponeVIDEO Juventus, CR7 e il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Laè in.Dopo la notizia della positività di Cristiano Ronaldo al, diramata tramite una nota ufficiale della nazionale portoghese impegnata in Nations League, in casacontinuano non arrivare buone notizie. Il centrocampista Weston, arrivato questa estate in bianconero, è risultatoal tampone effettuato per la ricerca del Covid-19. Questa positività ha causato l'fiduciario di tutto il gruppo guidato dal tecnico Andrea.Portogallo, Cristiano Ronaldoal: l’asso dellalascia gli allenamenti dopo il tamponeVIDEO, CR7 e il ...

DiMarzio : #Juventus | #McKennie positivo al coronavirus: il comunicato - TgLa7 : ++ #Calcio: #McKennie positivo al #Covid19, gruppo squadra #Juventus in isolamento fiduciario++ - fattoquotidiano : Si allarga il gruppo dei calciatori positivi al coronavirus della Juve - CattaDario : RT @Sport_Mediaset: +++ #McKennie positivo: la #Juventus di nuovo in isolamento fiduciario. +++ #SportMediaset - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ #McKennie positivo al #covid19. La #Juventus è nuovamente in isolamento fiduciario. @Sport_Mediaset -