Juventus | infortunio Ramsey | ecco la nota ufficiale sulle condizioni

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Preoccupazione crescente in casa Juve per la situazione indisponibili in vista dei prossimi impegni in campionato e Champions League. L’assenza certa di Cristiano Ronaldo causa Covid-19 aveva già scosso l’animo dei tifosi bianconeri e adesso anche la presenza disembra a rischio. Dopo l’muscolare rimediato con il suo Galles, i pensieri sono andati subito allo scorso anno quando il centrocampista saltò molte gare. Il numero 8 dellaha spesso avuto problemi muscolari cronici durante la sua carriera, che ne hanno suo malgrado minato le prestazioni.sembrava aver trovato di nuovo fiducia con Pirlo, il quale aveva ritagliato per lui la collocazione ideale perché rendesse al meglio. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo a ...