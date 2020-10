Juventus, Dzeko sfida Milik: ecco il derby dei “quasi” bianconeri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milik vs Dzeko: la sfida tra i due bomber dal sapore di…Juventus. Questa sera infatti andrà in scena il particolare match tra Polonia e Bosnia. Le due nazionali, all’interno del gruppo di Nations League dell’Italia, potranno godere delle prestazioni di due grandi attaccanti, ovvero il Cigno di Sarajevo e l’ariete del Napoli. Entrambi tanto chiacchierati, ma dal destino più simile del previsto. Dopo un intenso accostamento ai bianconeri infatti, l’attaccante della Roma non si è mosso dalla capitale, nonostante fosse stato ad un passa dall’abbracciare il suo nuovo tecnico Andrea Pirlo. I rimpianti sarebbe stati tuttavia colmati da un repentino reintegro in squadra, fortuna di cui invece l’attaccante polacco non ha potuto beneficiare. Dopo ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)vs: latra i due bomber dal sapore di…. Questa sera infatti andrà in scena il particolare match tra Polonia e Bosnia. Le due nazionali, all’interno del gruppo di Nations League dell’Italia, potranno godere delle prestazioni di due grandi attaccanti, ovvero il Cigno di Sarajevo e l’ariete del Napoli. Entrambi tanto chiacchierati, ma dal destino più simile del previsto. Dopo un intenso accostamento aiinfatti, l’attaccante della Roma non si è mosso dalla capitale, nonostante fosse stato ad un passa dall’abbracciare il suo nuovo tecnico Andrea Pirlo. I rimpianti sarebbe stati tuttavia colmati da un repentino reintegro in squadra, fortuna di cui invece l’attaccante polacco non ha potuto beneficiare. Dopo ...

La mancata cessione di Dzeko, gli acquisti di Pedro, Kumbulla e Smalling: i giallorossi si iscrivono alla corsa all'Europa Due pareggi contro Hellas ...

