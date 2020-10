Juventus, Cristiano Ronaldo positivo: Chiesa titolare a Crotone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Federico Chiesa potrebbe partire titolare contro il Crotone complice l’assenza di Cristiano Ronaldo, positivo al coronavirus. La positività di Cristiano Ronaldo priverà la Juventus dell’attaccante portoghese per almeno due partite, ovvero i prossimi impegni contro Crotone e Dinamo Kiev. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo valuta le possibili soluzioni tattiche a sua disposizione dato che anche Paulo Dybala e Aaron Ramsey rischiano di saltare l’impegno di sabato in campionato a causa dei rispettivi problemi accusati in Nazionale. Sulla base di questo presupposto, riporta Gazzetta dello Sport, prende sempre più forma l’ipotesi per cui Federico Chiesa possa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Federicopotrebbe partirecontro ilcomplice l’assenza dial coronavirus. La positività dipriverà ladell’attaccante portoghese per almeno due partite, ovvero i prossimi impegni controe Dinamo Kiev. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo valuta le possibili soluzioni tattiche a sua disposizione dato che anche Paulo Dybala e Aaron Ramsey rischiano di saltare l’impegno di sabato in campionato a causa dei rispettivi problemi accusati in Nazionale. Sulla base di questo presupposto, riporta Gazzetta dello Sport, prende sempre più forma l’ipotesi per cui Federicopossa ...

