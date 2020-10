Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19: potrebbe tornare in Italia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo potrebbe anticipare il suo rientro in Italia e trascorrere qui la quarantena Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. Il giocatore della Juventus salterà Portogallo-Svezia di stasera e ora si trova nella sua nazione ma secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore potrebbe, condizionale d’obbligo, rientrare presto in Italia. «E’ presumibile che Ronaldo torni in Italia per trascorrere la quarantena qui, che è di 10 giorni, contro i 14 del Portogallo» le parole di Giovanni Guardalà. Dunque, emerge anche la possibilità di un rientro anticipato di CR7 in Italia. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)anticipare il suo rientro ine trascorrere qui la quarantenaal Coronavirus. Il giocatore dellasalterà Portogallo-Svezia di stasera e ora si trova nella sua nazione ma secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore, condizionale d’obbligo, rientrare presto in. «E’ presumibile chetorni inper trascorrere la quarantena qui, che è di 10 giorni, contro i 14 del Portogallo» le parole di Giovanni Guardalà. Dunque, emerge anche la possibilità di un rientro anticipato di CR7 in. Leggi su ...

