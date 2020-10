Juventus, Cristiano Ronaldo in attesa: il portoghese vuole fare la quarantena a Torino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora congelata la situazione per Cristiano Ronaldo: il portoghese, in attesa di istruzioni, è ancora confinato nella Cidade do Futebol. C’è infatti un nodo per lui da sciogliere, ossia capire se potrà rientrare subito a Torino o se dovrà fare la quarantena in Portogallo. Il giocatore della Juventus preferirebbe la prima opzione. Nel frattempo sulla sua positività si è espresso Mario Fritas, epidemiologo e specialista nella salute pubblica: “Il virus ha grande capacità di trasmissione se le persone non rispettano il distanziamento sociale o non utilizzano la mascherina. Se i due fattori sono entrambi presenti, il rischio è maggiore. C’è anche da dire che una persona ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora congelata la situazione per: il, indi istruzioni, è ancora confinato nella Cidade do Futebol. C’è infatti un nodo per lui da sciogliere, ossia capire se potrà rientrare subito ao se dovràlain Portogallo. Il giocatore dellapreferirebbe la prima opzione. Nel frattempo sulla sua positività si è espresso Mario Fritas, epidemiologo e specialista nella salute pubblica: “Il virus ha grande capacità di trasmissione se le persone non rispettano il distanziamento sociale o non utilizzano la mascherina. Se i due fattori sono entrambi presenti, il rischio è maggiore. C’è anche da dire che una persona ...

