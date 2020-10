Juventus, Cristiano Ronaldo alle 16.30 atterra a Torino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Atterrerà a Torino alle 16.30 Cristiano Ronaldo di ritorno dal Portogallo dopo aver appreso di essere positivo al Covid. L'attaccante della Juventus ha rotto l'isolamento e ha scelto di trascorrere la quarantena in Italia. Il piano è quello di tornare con un volo privato, anche se il protocollo vieta ai contagiati di viaggiare. Ma il campione della Juve punta a dimostrare l'assoluta sicurezza del suo volo e del suo ritorno in Italia. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Atterrerà a16.30di ritorno dal Portogallo dopo aver appreso di essere positivo al Covid. L'attaccante dellaha rotto l'isolamento e ha scelto di trascorrere la quarantena in Italia. Il piano è quello di tornare con un volo privato, anche se il protocollo vieta ai contagiati di viaggiare. Ma il campione della Juve punta a dimostrare l'assoluta sicurezza del suo volo e del suo ritorno in Italia. ITA Sport Press.

