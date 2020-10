Juventus, Allegri in Serie A: nuova pista a sorpresa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) nuova pista in Serie A per Allegri? Secondo le ultime indiscrezioni l’ex allenatore della Juventus sarebbe finito nei radar della Lazio. Difatti, Claudio Lotito sarebbe disposto a fare un investimento notevole per rimpiazzare Simone Inzaghi, che tanto bene sta facendo, ormai da anni. L’attuale allenatore biancoceleste, infatti, secondo alcune voci, non sarebbe certo di rinnovare il proprio contratto con la Lazio. Il Messaggero parla di una cifra importante per convincere il tecnico toscano a sposare il progetto romano: 4 milioni di euro a stagione. Sullo sfondo, però, ci sarebbe lo spettro Paris Saint Germain, pronto a offrire un contratto importante ad Allegri. In lizza ci sarebbero anche altri top club europei che stimano l’ex tecnico bianconero. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)inA per? Secondo le ultime indiscrezioni l’ex allenatore dellasarebbe finito nei radar della Lazio. Difatti, Claudio Lotito sarebbe disposto a fare un investimento notevole per rimpiazzare Simone Inzaghi, che tanto bene sta facendo, ormai da anni. L’attuale allenatore biancoceleste, infatti, secondo alcune voci, non sarebbe certo di rinnovare il proprio contratto con la Lazio. Il Messaggero parla di una cifra importante per convincere il tecnico toscano a sposare il progetto romano: 4 milioni di euro a stagione. Sullo sfondo, però, ci sarebbe lo spettro Paris Saint Germain, pronto a offrire un contratto importante ad. In lizza ci sarebbero anche altri top club europei che stimano l’ex tecnico bianconero. LEGGI ...

