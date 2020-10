Juventus, a Crotone senza Ronaldo: come giocherà in attacco la Juve? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La domanda che tutti i tifosi Juventini si stanno chiedendo da ieri è: “come giocheremo senza Ronaldo in attacco?”. Molte sono le opzioni attuabili da coach Pirlo, che si ritrova comunque in rosa molti campioni. Sicuramente la positività di CR7 e l’infortunio di Ramsey sono due belle tegole da digerire per l’allenatore della Juventus. D’altro canto, come detto molte volte dal Maestro, si tratta ancora di una Juve in fase di sperimentazione, quindi quale migliore occasione il match contro il Crotone per fare degli esperimenti, soprattutto in attacco? Un reparto che ha molte potenzialità visto anche l’arrivo di Alvaro Morata, tornato a Torino tra ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La domanda che tutti i tifosintini si stanno chiedendo da ieri è: “giocheremoin?”. Molte sono le opzioni attuabili da coach Pirlo, che si ritrova comunque in rosa molti campioni. Sicuramente la positività di CR7 e l’infortunio di Ramsey sono due belle tegole da digerire per l’allenatore della. D’altro canto,detto molte volte dal Maestro, si tratta ancora di unain fase di sperimentazione, quindi quale migliore occasione il match contro ilper fare degli esperimenti, soprattutto in? Un reparto che ha molte potenzialità visto anche l’arrivo di Alvaro Morata, tornato a Torino tra ...

