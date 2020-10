Juve-Napoli, il giudice sportivo dà il 3-0 a tavolino ai bianconeri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei perché la squadra non si era presentata all'Allianz Stadium il 4 ottobre. Questa la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandea che ha comunicato di aver applicato "le sanzioni previste dall'art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto". Secondo il giudice sportivo "il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate". Le posizioni dei due club Il club di Aurelio De Laurentiis era rimasto in Campania seguendo la disposizione della Asl in seguito alla positività al Covid-19 di Elmas e ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI -3-0 ae un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei perché la squadra non si era presentata all'Allianz Stadium il 4 ottobre. Questa la decisione delsportivo Gerardo Mastrandea che ha comunicato di aver applicato "le sanzioni previste dall'art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto". Secondo ilsportivo "il reclamo proposto dalin ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate". Le posizioni dei due club Il club di Aurelio De Laurentiis era rimasto in Campania seguendo la disposizione della Asl in seguito alla positività al Covid-19 di Elmas e ...

