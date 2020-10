Juve-Napoli, il giorno del giudizio. Lazio, emergenza totale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA - Il giorno del giudizio è arrivato . C'è grande attesa per la sentenza del giudice sportivo sulla gara non disputata tra Juventus e Napoli . La Lazio rischia di ritrovarsi alla ripresa in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA - Ildelè arrivato . C'è grande attesa per la sentenza del giudice sportivo sulla gara non disputata trantus e. Larischia di ritrovarsi alla ripresa in ...

forumJuventus : [TMW] #JuveNapoli non va rinviata: protocolli vanno applicati senza creare precedenti ? - forumJuventus : Spadafora: 'Il Protocollo c'è e va rispettato. #JuveNapoli? Mi aspetto si usi saggezza, è una sentenza che farà giu… - ZZiliani : Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino… - DOcastaldo : RT @ZZiliani: Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino perchè i s… - TarallucciE : RT @ZZiliani: Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino perchè i s… -