Juve Napoli, Giudice Sportivo oggi la decisione: tutti gli scenari (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il giorno del giudizio su Napoli Juve è finalmente arrivato: ecco tutte le possibilità sentenze sul tavolo del Giudice Sportivo Sarà una giornata certamente fondamentale per la storia del campionato 2020/21: è attesa infatti a breve la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Napoli Juventus che, senza ombra di dubbio, lascerà una scia di strascichi e polemiche, in un senso o nell’altro. Sostanzialmente tre le possibilità sul piatto: una che renderebbe felici i tifosi bianconeri, un’altra che sarebbe certamente gradita ai partenopei e una terza via, quella del compromesso, che forse sarebbe la più logica ed equilibrata nell’attuale momento di caos. In casa Juventus ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il giorno del giudizio suè finalmente arrivato: ecco tutte le possibilità sentenze sul tavolo delSarà una giornata certamente fondamentale per la storia del campionato 2020/21: è attesa infatti a breve la sentenza delsul casontus che, senza ombra di dubbio, lascerà una scia di strascichi e polemiche, in un senso o nell’altro. Sostanzialmente tre le possibilità sul piatto: una che renderebbe felici i tifosi bianconeri, un’altra che sarebbe certamente gradita ai partenopei e una terza via, quella del compromesso, che forse sarebbe la più logica ed equilibrata nell’attuale momento di caos. In casantus ...

ZZiliani : Morale della favola: ASL Napoli batte ASL Torino 3-0. Note: Napoli ha impedito ai giocatori di Gattuso di portare l… - ZZiliani : Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino… - forumJuventus : [TMW] #JuveNapoli non va rinviata: protocolli vanno applicati senza creare precedenti ? - il_farmacista : RT @Collimasoni: Vi anticipo la sentenza. Ringraziamo ADL che ha aiutato ad evidenziare una falla nel protocollo, che da ora dovrà essere t… - zazoomblog : Napoli Juve Giudice Sportivo oggi la decisione: tutti gli scenari - #Napoli #Giudice #Sportivo #decisione: -