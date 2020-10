Juve-Napoli, giudice sportivo condanna gli azzurri al 3-0 a tavolino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Flavio Russo Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Flavio Russo

Napoli punito: 0-3 e un punto in meno

Napoli punito: 0-3 e un punto in meno in classifica ... a Torino per giocare la partita del campionato di serie A con la Juventus in programma domenica 4 ottobre. A questo punto la società ...

