Juve-Napoli | avvocato Chiacchio | “Sorpreso dalla decisione del Giudice Sportivo”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Non me l’aspettavo. Ero convinto che fosse riconosciuta la causa di forza maggiore. Tra l’altro Lantus non si era neanche presentata in giudizio e quindi mi lascia ancora più sorpreso ladelSportivo. Dovrei leggere prima la sentenza per capire quali argomenti addotti dal, non posso ancora dare valutazioni di carattere tecnico“. Queste le parole dell’Eduardo, esperto di diritto sportivo, a commento delladelsportivo suntus-ai microfoni di Canale 8. “IlMastrandrea è di primo livello, ripeto sono molto curioso come non ha ritenuto che in questa fattispecie non ...