Juve-Napoli, attesa oggi la decisione del giudice sportivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus Napoli rischio penalizzazione – Potrebbe essere oggi il girono decisivo per Juventus-Napoli, la partita in programma domenica 4 ottobre per il terzo turno di Serie A ma mai disputata, perché gli azzurri non si sono presentati all' Allianz Stadium, bloccati dall' Asl Napoli 1 per la positività di due giocatori, Piotr Zielinski ed Eljif … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

