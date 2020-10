Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione agli azzurri: ufficiale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juve-Napoli è arrivata alla resa dei conti e il Giudice Sportivo ha deciso: 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione per la squadra di Gattuso. Sono freschissime le immagine della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è arrivata alla resa dei conti e il Giudice Sportivo ha deciso: 3-0 aper i bianconeri e undiper la squadra di Gattuso. Sono freschissime le immagine della ...

MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - ZZiliani : Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino… - MassimoCaputi : +++giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si er… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: La decisione del Giudice Sportivo (integrale) su Juve-Napoli: - paulmoscowix : RT @anti_calcio: Penalizzato il Napoli con il 3-0 a tavolino per non aver infranto una disposizione dell’autorità sanitaria. Premiata invec… -