Juve in ansia per Cristiano Ronaldo: il protocollo può impedirgli di giocare anche contro il Barça di Messi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la sfida tra Juventus e Barcellona, il grande duello con Leo Messi. Leggi su 90min (Di mercoledì 14 ottobre 2020)potrebbe saltare la sfida trantus e Barcellona, il grande duello con Leo

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juve in ansia per #CR7: potrebbe saltare la sfida con #Messi. In base al regolamento Uefa, il portoghese dovrà risulta… - infoitsport : Juve in ansia per CR7: potrebbe saltare la sfida con Messi - Sportmediaset - ArmandaGelsomin : RT @Sport_Mediaset: #Juve in ansia per #CR7: potrebbe saltare la sfida con #Messi. In base al regolamento Uefa, il portoghese dovrà risulta… - Marylena_88 : RT @Sport_Mediaset: #Juve in ansia per #CR7: potrebbe saltare la sfida con #Messi. In base al regolamento Uefa, il portoghese dovrà risulta… - Sport_Mediaset : #Juve in ansia per #CR7: potrebbe saltare la sfida con #Messi. In base al regolamento Uefa, il portoghese dovrà ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ansia Emergenza Juve, ansia per Dybala e Ramsey: in attacco Morata-Kulusevski Corriere dello Sport Il calcio al tempo del Covid, in ansia più per un tampone che per un infortunio

Al momento sono 30 i giocatori di serie A positivi al coronavirus. Il Genoa è il club più toccato con ancora 14 contagiati. Il ritorno dalle ...

L’Atalanta aspetta Ilicic: verso la convocazione a Napoli

Quando torna Ilicic? L'Atalanta aspetta con ansia di poter rivedere in campo lo sloveno e Miranchuk e l'attesa potrebbe finalmente essere finita ...

Al momento sono 30 i giocatori di serie A positivi al coronavirus. Il Genoa è il club più toccato con ancora 14 contagiati. Il ritorno dalle ...Quando torna Ilicic? L'Atalanta aspetta con ansia di poter rivedere in campo lo sloveno e Miranchuk e l'attesa potrebbe finalmente essere finita ...