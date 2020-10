Jovana Djordjevic mostra il lato B su Instagram | fan in delirio FOTO SEXY

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)ilB sue i fan vanno in. La compagna dell’attaccante del Chievo è ancora una volta tra i profili più bollenti del noto social network e delizia tutti con unache la ritrae di spalle accosciata in un vestitino bianco davvero striminzito che non può non lasciar trasparire le forme della modella. Ecco di seguito la. View this post onhide and seek A post shared by 𝙹𝚘𝚟𝚊𝚗𝚊 𝙳𝚓𝚘𝚛𝚍𝚓𝚎𝚟𝚒𝚌 (@callmelolita) on Oct 13, 2020 at 12:38pm PDT