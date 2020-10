Jolanda De Rienzo, la giornalista con il fisico da urlo: che scatti! [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Brava e bella. Stiamo parlando di Jolanda De Rienzo, giornalista sportiva molto seguita sui social. E’ salita alla ribalta negli ultimi mesi grazie alle sue competenze dal punto di vista sportivo ma anche per la sua bellezza. E’ sempre più attiva su Instagram, i follower aumentano giorno dopo giorno, adesso sono già più di 300mila. I fan apprezzano gli scatti, in particolar modo le ultime FOTO non sono passate inosservate. Jolanda De Rienzo si conferma in grande forma, il fisico è veramente mozzafiato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della giornalista. Lucia Javorcekova ancora in spiaggia: FOTO in costume da urlo GALLERY La fidanzata di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Brava e bella. Stiamo parlando diDesportiva molto seguita sui social. E’ salita alla ribalta negli ultimi mesi grazie alle sue competenze dal punto di vista sportivo ma anche per la sua bellezza. E’ sempre più attiva su Instagram, i follower aumentano giorno dopo giorno, adesso sono già più di 300mila. I fan apprezzano gli scatti, in particolar modo le ultimenon sono passate inosservate.Desi conferma in grande forma, ilè veramente mozzafiato. Sfoglia laGALLERY in alto con tutte le immagini della. Lucia Javorcekova ancora in spiaggia:in costume daGALLERY La fidanzata di ...

CalcioWeb : #JolandaDeRienzo, la giornalista con il fisico da urlo: che scatti! [FOTO] - - Trabia_PA : @jolandafiore come si chiama il tuo canale YouTube? ho cercato come: ' Jolanda De Rienzo ' ma vengono fuori un'infinità di risultati. - zazoomblog : Jolanda De Rienzo incanta con tutta la sua sensualità: l’ultimo scatto della giornalista fa sognare i fan (FOTO) -… - LucaSimonelli8 : @licomplice @jolandafiore In verità Jolanda de Rienzo è uno spettacolo della natura ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Jolanda Rienzo La bella Jolanda denuncia: “Io vittima di bulli da tastiera” CasertaNews Jolanda De Rienzo, la giornalista con il fisico da urlo: che scatti! [FOTO]

Brava e bella. Stiamo parlando di Jolanda De Rienzo, giornalista sportivo molto seguita sui social. E’ salita alla ribalta negli ultimi mesi grazie alle sue competenze dal punto di vista sportivo ma ...

Jolandona Nazionale, un sorriso grande come il cielo azzurro FOTO

Su Instagram e su Twitter, ama farsi chiamare Jolandona, completo di hashtag di tendenza: in realtà Jolanda De Rienzo è assai nota per essere stata, più o ...

Brava e bella. Stiamo parlando di Jolanda De Rienzo, giornalista sportivo molto seguita sui social. E’ salita alla ribalta negli ultimi mesi grazie alle sue competenze dal punto di vista sportivo ma ...Su Instagram e su Twitter, ama farsi chiamare Jolandona, completo di hashtag di tendenza: in realtà Jolanda De Rienzo è assai nota per essere stata, più o ...