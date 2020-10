Joaquin Phoenix sarà Napoleone nel nuovo film di Ridley Scott (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ridley Scott dirigerà l’attore Joaquin Phoenix in un film dedicato a Napoleone Bonaparte. Il titolo di questo progetto, in cui sarà raccontata la storia del generale francese, è Kitbag. Questo termine deriva da una frase attribuita a Napoleone, ovvero: Ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo di Francia. Il lungometraggio sarà prodotto dallo stesso Ridley Scott (attraverso la Scott Free) e da Kevin Walsh. La sceneggiatura sarà scritta da David Scarpa, che ha già collaborato con Scott per il film Tutti I Soldi Del Mondo. Joaquin Phoenix reteams with ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dirigerà l’attorein undedicato aBonaparte. Il titolo di questo progetto, in cui sarà raccontata la storia del generale francese, è Kitbag. Questo termine deriva da una frase attribuita a, ovvero: Ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo di Francia. Il lungometraggio sarà prodotto dallo stesso(attraverso laFree) e da Kevin Walsh. La sceneggiatura sarà scritta da David Scarpa, che ha già collaborato conper ilTutti I Soldi Del Mondo.reteams with ...

