Italia Viva: per sindaco centrosinistra mai con Cinque Stelle e Raggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – "Siamo al tavolo del centrosinistra romano e abbiamo appena festeggiato vittorie in alcune importanti regioni Italiane senza i 5 Stelle. Guardiamo a Bonaccini-Giani che hanno rappresentato un modello vincente, checche' ne dica Di Maio. Questo e' il modello. Mai con la Raggi e nemmeno con i 5 Stelle". Lo ha detto il segretario romano di Italia Viva, Marco Cappa, entrando al primo tavolo della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni a sindaco di Roma.

