PagineRomaniste : #Italia, #Spinazzola: 'Potevamo fare di più andando sul 2-0. Loro sono una grande squadra' #ASRoma #ItaliaOlanda - romanewseu : Italia-Olanda, #Spinazzola: “Potevamo fare di più, ma giocavamo contro una grande squadra” #ASRoma #ItaliaOlanda… - sportface2016 : #ItaliaOlanda, #Spinazzola: 'Potevamo fare di più e andare subito sul 2-0. Abbiamo sbagliato un po’ di occasioni' - ilRomanistaweb : #ItaliaOlanda, #Spinazzola: 'Dovevamo segnare il 2-0, ma siamo in fiducia' Il terzino della Roma: 'Abbiamo sbaglia… - ItaSportPress : Italia, Spinazzola: 'Potevamo fare di più. Abbiamo conservato le reti per le prossime volte' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spinazzola

TUTTO mercato WEB

Chiellini 7: Subito molto aggressivo in anticipo su Luuk De Jong per imporre la sua fisicità nei confronti della punta olandese, commette un paio di sbavature in impostazione ma ...21.34 - Si è concluso il primo tempo della sfida tra Italia e Olanda: vantaggio azzurro con Pellegrini e pareggio orange firmato da Van de Beek. Ci sono cose che lasciano interdetti. In questi tempi, ...