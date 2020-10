Italia-Olanda, Varriale non indossa correttamente la mascherina: è bufera social (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Polemica nel corso di Italia-Olanda a causa del comportamento del vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale che, collegato dal Gewiss Stadium di Bergamo per commentare il match di Nations League degli azzurri, non ha indossato correttamente la mascherina che in esterna la Rai ha reso obbligatoria a tutti i propri dipendenti. Il giornalista campano aveva il naso interamente scoperto e il dispositivo di protezione era indossato alla meno peggio, questo ha scatenato l’ira di molti utenti. Come si porta la mascherina in prima serata su Rai1 davanti a milioni di Italiani pic.twitter.com/rQbblGCs6s — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) October 14, 2020 Ma chi Varriale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Polemica nel corso dia causa del comportamento del vicedirettore di Rai Sport Enricoche, collegato dal Gewiss Stadium di Bergamo per commentare il match di Nations League degli azzurri, non hatolache in esterna la Rai ha reso obbligatoria a tutti i propri dipendenti. Il giornalista campano aveva il naso interamente scoperto e il dispositivo di protezione erato alla meno peggio, questo ha scatenato l’ira di molti utenti. Come si porta lain prima serata su Rai1 davanti a milioni dini pic.twitter.com/rQbblGCs6s — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) October 14, 2020 Ma chi...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - SkySport : Italia-Olanda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - ValeRonga93 : Non credevo che avrei vissuto abbastanza per vedere l'Italia interamente riversata nella metà campo avversaria e l'… - Notiziedi_it : Italia-Olanda, ore 20.45: le formazioni ufficiali -