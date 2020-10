Italia-Olanda termina 1-1, a segno Pellegrini e Van De Beek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Secondo pareggio consecutivo in Nations League, e terzo complessivo, per l'Italia: gli Azzurri pareggiano contro un'Olanda padrona del gioco. Succede tutto nel primo tempo, quando Pellegrini apre e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Secondo pareggio consecutivo in Nations League, e terzo complessivo, per l': gli Azzurri pareggiano contro un'padrona del gioco. Succede tutto nel primo tempo, quandoapre e ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - SkySport : ITALIA-OLANDA 1-1 Risultato finale ? ? #Pellegrini (16') ? #VanDeBeek (26') ?? - GugBiondo : RT @RaiUno: ? Stasera per la competizione #NationsLeague scende in campo l'#Italia ???? nella gara di ritorno contro l'#Olanda ???? A partire… - sportli26181512 : Nations League, Italia-Olanda termina 1-1: gol di Pellegrini per gli azzurri: (ANSA) - ROMA, 14 OTT - Italia e Olan… -