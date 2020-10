Italia-Olanda | Spinazzola | “Contro la Polonia dobbiamo vincere”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “C’è autostima nel nostro gruppo. La squadra è un mix di giovani ed esperti. Stiamo vivendo un buon momento e siamo ottimisti. Contro lavincere e al prossimo raduno lavoreremo per farlo”. Lo ha detto Leonardodopo l’1-1 traal Gewiss Stadium di Bergamo. Non basta la rete di Pellegrini agli azzurri che perdono la testa del gruppo 1 di Nations League: “Potevamo fare di più e andare subito sul 2-0 – ha detto l’esterno della Roma ai microfoni di Rai Sport – Abbiamo sbagliato un po’ di occasioni. Ma oggi li abbiamo costretti a cambiare modulo perché all’andata con i tre difensori sono andati in difficoltà. Erano più coperti difensivamente”