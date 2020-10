Italia-Olanda, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gara fondamentale per le sorti del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, il nuovo torneo della UEFA dedicato interamente alle Nazionali del “Vecchio Continente“. Italia-Olanda è un vero e proprio spartiacque per decidere chi, tra i due colossi, riuscirà ad accedere alla fase finale della manifestazione che ha sostituito le amichevoli. Nella gara d’andata, giocata nella terra dei tulipani, gli “Azzurri” di Roberto Mancini erano riusciti a sbancare lo stadio di Amsterdam grazie alla rete di Nicolò Barella. La gioia della vittoria prestigiosa, in quel caso, fu funestata dal nuovo, grave, infortunio patito da Nicolò Zaniolo. Questa sera, nella casa dell’Atalanta, la Nazionale tenterà di bissare il successo per cercare la fuga nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gara fondamentale per le sorti del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, il nuovo torneo della UEFA dedicato interamente alle Nazionali del “Vecchio Continente“.è un vero e proprio spartiacque per decidere chi, tra i due colossi, riuscirà ad accedere alla fase finale della manifestazione che ha sostituito le amichevoli. Nella gara d’andata, giocata nella terra dei tulipani, gli “Azzurri” di Roberto Mancini erano riusciti a sbancare lo stadio di Amsterdam grazie alla rete di Nicolò Barella. La gioia della vittoria prestigiosa, in quel caso, fu funestata dal nuovo, grave, infortunio patito da Nicolò Zaniolo. Questa sera, nella casa dell’Atalanta, la Nazionale tenterà di bissare il successo per cercare la fuga nel ...

SkySport : Chiellini: 'Noi giocatori pronti a correre rischi, il calcio è importante per la gente' - Agenzia_Italia : In Olanda scatta il lockdown parziale - robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - infoitsport : Italia, caso El Shaarawy, allarme rientrato: tampone negativo, può giocare contro l’Olanda - nonnaacasa : RT @DottAngeloC: Fatemi capire. Chi entra in Italia da paesi extra UE deve fare la quarantena mentre chi entra dai paesi UE no? Avete prese… -