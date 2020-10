Italia-Olanda-Nations League: le dichiarazioni pre-partita (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stasera 14 ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio Gewiss Stadium di Bergamo si disputerà la partita Italia-Olanda-Nations League. Gli azzurri punteranno al primato nel girone, l’Olanda cercherà di fare lo sgambetto all’Italia, per questo non andrà sottovalutata dalla Nazionale di Mancini. Una serata tutta da vivere, sperando di vedere una bella prestazione da entrambe le squadre. Leggi anche: Italia-Olanda Nations League: formazioni e dove vederla Italia-Olanda: le dichiarazioni di Roberto Mancini L’allenatore della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini ha parlato il giorno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stasera 14 ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio Gewiss Stadium di Bergamo si disputerà la. Gli azzurri punteranno al primato nel girone, l’cercherà di fare lo sgambetto all’, per questo non andrà sottovalutata dalla Nazionale di Mancini. Una serata tutta da vivere, sperando di vedere una bella prestazione da entrambe le squadre. Leggi anche:: formazioni e dove vederla: ledi Roberto Mancini L’allenatore della Nazionalena di calcio Roberto Mancini ha parlato il giorno ...

