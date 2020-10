Italia-Olanda, Mancini: “Chi è qui oggi ha dato il massimo. Bolla? Impossibile in campionato, ecco perchè” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora pochi istanti e sarà Italia-Olanda.Archiviato lo 0-0 contro la Polonia, gli azzurri tornano in Italia per affrontare gli Oranje nella quarta giornata di Nations League. Una sfida di certo importante per gli uomini di Mancini: oggi in testa al proprio girone con 5 punti, seguiti proprio dall'Olanda a quota 4. Impegno analizzato a pochi istanti dal fischio d'inizio dal commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport"."Le punte? Se avessi avuto un'altra partita avrei fatto giocare anche Lasagna. I ragazzi che sono qui hanno fatto il massimo e si meritano di giocare. Ci farebbe piacere rivedere al più presto uno stadio pieno. Ci fa piacere che siamo riusciti a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora pochi istanti e sarà.Archiviato lo 0-0 contro la Polonia, gli azzurri tornano inper affrontare gli Oranje nella quarta giornata di Nations League. Una sfida di certo importante per gli uomini diin testa al proprio girone con 5 punti, seguiti proprio dall'a quota 4. Impegno analizzato a pochi istanti dal fischio d'inizio dal commissario tecnico della Nazionalena, Roberto, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport"."Le punte? Se avessi avuto un'altra partita avrei fatto giocare anche Lasagna. I ragazzi che sono qui hanno fatto ile si meritano di giocare. Ci farebbe piacere rivedere al più presto uno stadio pieno. Ci fa piacere che siamo riusciti a ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - Boboj29 : Ma da 1 a 10 ditemi quanto vi intessa Italia-Olanda di questa sera ? A me ZERO - repubblica : Diretta Italia-Olanda 0-0 [di JACOPO MANFREDI] [aggiornamento delle 19:59] -