Italia-Olanda, le ultimissime sulle probabili formazioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alle 20.45, big match al Gewiss Stadium per l'Italia, che affronterà l'Olanda in Nations League. In conferenza stampa, Roberto Mancini aveva annunciato che, fra gli undici titolari di stasera, ci sarebbe stato Ciro Immobile e probabilmente Giorgio Chiellini. Diversi altri cambi rispetto alla partita con la Polonia, soprattutto in difesa. Invariato invece il centrocampo. Ecco le probabili scelte del ct azzurro e del collega Frank de Boer. Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Olanda (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, De Jong; Berghius, Wijnaldum, Malen; Depay. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

