Italia-Olanda, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium di Bergamo, Italia-Olanda sono pronte a sfidarsi per ottenere la vetta del girone di Nations League: le probabili formazioni Bergamo è pronta ad aprire le porte all'Italia che al Gewiss Stadium se la vedrà contro l'Olanda per mantenere saldo il primo posto nel girone di Nations League. Entrambe le nazionali sono reduci da un pareggio che non ha smosso la classifica. Mancini ha intenzione di proseguire a far bene come dimostrato nel corso della sua gestione. La vittoria alla Cruyff Arena dà molta fiducia agli azzurri. Immobile dovrebbe riprendersi il posto da titolare in attacco, a discapito di Belotti. Ballottaggio per il ruolo di terzino destro, con D'Ambrosio leggermente favorito su Florenzi. Sulla sinistra Spinazzola si candida ...

