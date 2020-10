Italia-Olanda, le probabili formazioni: Belotti out, gioca Immobile (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le probabili formazioni di Italia-Olanda, Mancini lancia dal primo minuto Ciro Immobile al posto di Andrea Belotti. Una sola certezza per l’Italia in vista della sfida di questa sera in Nations League contro l’Olanda: Ciro Immobile questa sera sarà il centravanti titolare degli Azzurri. Il CT Roberto Mancini conferma Federico Chiesa nel tridente mentre Moise Kean al momento è in ballottaggio con Lorenzo Pellegrini. Italia (4-3-3): Donnarumma, D’ambrosio, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Pellegrini. Olanda (4-2-3-1): Cillessen, Hateboer, de Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, de Jong; Berghuis, Wijnaldum, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ledi, Mancini lancia dal primo minuto Ciroal posto di Andrea. Una sola certezza per l’in vista della sfida di questa sera in Nations League contro l’: Ciroquesta sera sarà il centravanti titolare degli Azzurri. Il CT Roberto Mancini conferma Federico Chiesa nel tridente mentre Moise Kean al momento è in ballottaggio con Lorenzo Pellegrini.(4-3-3): Donnarumma, D’ambrosio, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa,, Pellegrini.(4-2-3-1): Cillessen, Hateboer, de Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, de Jong; Berghuis, Wijnaldum, ...

SkySport : Chiellini: 'Noi giocatori pronti a correre rischi, il calcio è importante per la gente' - Agenzia_Italia : In Olanda scatta il lockdown parziale - robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - sportli26181512 : Diretta Italia-Olanda ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: La Nazionale di Mancini i… - ItaSportPress : Italia-Olanda diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi - -