Italia-Olanda, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alle 20.45 in campo per la partita di Nations League tra Italia e Olanda. Queste le scelte ufficiali di Roberto Mancini e Frank de Boer. Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Olanda (5-3-2): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Akè, Blind; Van de Beek, F. De Jong, Wijnaldum; L. De Jong, Depay.

