Italia-Olanda, Feltri shock: “Se non segna il negro non si va da nessuna parte” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Se nell’Italia non segna il negro non andiamo da nessuna parte”. Con questo tweet il fondatore di Libero, Vittorio Feltri, ha commentato il match Italia-Olanda, partita valevole per la Nations League 2020/2021 terminata con il punteggio di 1-1. Scivolone razzista, inevitabili i commenti: “Ma si vergogni“, solo per citarne qualcuno. Se nell’Italia non segna il negro non andiamo da nessuna parte. — Vittorio Feltri (@vFeltri) October 14, 2020 Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Se nell’nonilnon andiamo daparte”. Con questo tweet il fondatore di Libero, Vittorio, ha commentato il match, partita valevole per la Nations League 2020/2021 terminata con il punteggio di 1-1. Scivolone razzista, inevitabili i commenti: “Ma si vergogni“, solo per citarne qualcuno. Se nell’nonilnon andiamo daparte. — Vittorio(@v) October 14, 2020

