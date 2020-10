Italia-Olanda, dopo l’Inno di Mameli gli azzurri applaudono i medici e i sindaci presenti allo stadio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una volta terminato l’Inno di Mameli, i calciatori azzurri hanno rivolto un applauso ai medici degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e ai sindaci dei 243 comuni bergamaschi presenti al Gewiss Stadium di Bergamo in occasione del match di Nations League contro l’Olanda. Prima del fischio d’inizio, è risuonata nello stadio la canzone ‘Rinascerò rinascerai’ scritta da Roby Facchinetti per la sua città. Come preannunciato, un enorme tricolore è stato esposto sulla curva nord dell’impianto. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una volta terminato l’Inno di, i calciatorihanno rivolto un applauso aidegli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e aidei 243 comuni bergamaschial Gewiss Stadium di Bergamo in occasione del match di Nations League contro l’. Prima del fischio d’inizio, è risuonata nellola canzone ‘Rinascerò rinascerai’ scritta da Roby Facchinetti per la sua città. Come preannunciato, un enorme tricolore è stato esposto sulla curva nord dell’impianto.

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - SkySport : Italia-Olanda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Stetobald : Emme stasera commentando Italia-Olanda - ilRomanistaweb : #ItaliaOlanda, #Pellegrini segna il gol dell'1-0 Il centrocampista della Roma, schierato titolare in posizione di… -