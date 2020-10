Italia-Olanda diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italia-Olanda si gioca oggi mercoledì 14 ottobre alle 20.45 per la Nations League, il torneo per Nazionali. La squadra di Roberto Mancini sfida quella di Frank de Boer, fresco neo allenatore chiamato a sostituire Ronald Koeman passato al Barcellona.Italia-Olanda, le probabili formazionicaption id="attachment 1035525" align="alignnone" width="558" Italia, getty images/captionQualche cambio di formazione per Mancini e gli azzurri rispetto alla sfida di domenica scorsa contro la Polonia. In porta sempre Donnarumma, difesa con D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. Centrocampo a tre con Jorginho, Barella e Verratti. Attacco formato da Lorenzo Pellegrini nel nuovo ruolo alla Insigne, Immobile al centro e Chiesa sulla destra. L'Olanda si affida a Cillessen in ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020)si giocamercoledì 14 ottobre alle 20.45 per la Nations League, il torneo per Nazionali. La squadra di Roberto Mancini sfida quella di Frank de Boer, fresco neo allenatore chiamato a sostituire Ronald Koeman passato al Barcellona., le probabili formazionicaption id="attachment 1035525" align="alignnone" width="558", getty images/captionQualche cambio di formazione per Mancini e gli azzurri rispetto alla sfida di domenica scorsa contro la Polonia. In porta sempre Donnarumma, difesa con D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. Centrocampo a tre con Jorginho, Barella e Verratti. Attacco formato da Lorenzo Pellegrini nel nuovo ruolo alla Insigne, Immobile al centro e Chiesa sulla destra. L'si affida a Cillessen in ...

