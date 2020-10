Italia-Olanda, Chiellini: “Ronaldo sta bene, vietato fermarsi. Nations League? Può succedere di tutto” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora pochi minuti e sarà Italia-Olanda.E' tutto pronto al "Gewiss Stadium" dove, questa sera, azzurri e oranje si affronteranno nella quarta giornata di Nations League. Una sfida, quella in programma questa sera alle 20:45, presentata dal difensore dell'Italia Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport"."Coronavirus? Bisogna vivere nell'incertezza ma affrontarla con equilibrio e consapevolezza ed esser pronti a vivere la nostra vita con il virus. Ora si conosce meglio per fortuna, c'è meno preoccupazione ma siamo destinati a vivere in questo modo. Bisogna andare avanti e non fermarsi a prescindere dalle prossime settimane. Vincere per ipotecare il passaggio del turno? Ipotecato sì. Mancano ancora però due partite ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora pochi minuti e sarà.E' tutto pronto al "Gewiss Stadium" dove, questa sera, azzurri e oranje si affronteranno nella quarta giornata di. Una sfida, quella in programma questa sera alle 20:45, presentata dal difensore dell'Giorgio, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport"."Coronavirus? Bisogna vivere nell'incertezza ma affrontarla con equilibrio e consapevolezza ed esser pronti a vivere la nostra vita con il virus. Ora si conosce meglio per fortuna, c'è meno preoccupazione ma siamo destinati a vivere in questo modo. Bisogna andare avanti e nona prescindere dalle prossime settimane. Vincere per ipotecare il passaggio del turno? Ipotecato sì. Mancano ancora però due partite ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - 11contro11 : #Italia-#Olanda, le formazioni ufficiali: Immobile torna titolare #Nazionali #11contro11 - StePeduzzi : Coprifuoco in Francia, in Irlanda stop a scuole e pub, la Catalogna chiude bar e ristoranti. Lockdown parziale in O… -