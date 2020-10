Italia Olanda, ammonito D’Ambrosio: salta la gara con la Polonia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Danilo D’Ambrosio è stato ammonito nel corso della gara contro l’Olanda: il difensore dell’Inter era diffidato. salta la gara con la Polonia Roberto Mancini dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio nella prossima gara. Il difensore dell’Inter, infatti, è stato ammonito nel corso del secondo tempo contro l’Olanda. D’Ambrosio era diffidato e dunque salterà la gara del 15 novembre di Reggio Emilia contro la Polonia, avversaria ormai più qualificata per il primo posto nel girone di Nations League, con Olanda e Bosnia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Danilo D’Ambrosio è statonel corso dellacontro l’: il difensore dell’Inter era diffidato.lacon laRoberto Mancini dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio nella prossima. Il difensore dell’Inter, infatti, è statonel corso del secondo tempo contro l’. D’Ambrosio era diffidato e dunque salterà ladel 15 novembre di Reggio Emilia contro la, avversaria ormai più qualificata per il primo posto nel girone di Nations League, cone Bosnia. Leggi su Calcionews24.com

