Italia-Olanda-2020: le dichiarazioni post-partita (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stasera 14 ottobre alle ore 20:45 nello Stadio Gewiss Stadium di Bergamo si è disputata la partita Italia-Olanda-2020. La partita è finita con un pareggio che non ha esaltato le convinzioni di vittoria di entrambe le squadre. Dobbiamo dire che l'errore di Ciro Immobile ha pregiudicato la prestazione. Leggi anche: Italia-Olanda 1-1: Donny van de Beek risponde a Pellegrini Italia-Olanda-2020: le dichiarazioni di Roberto Mancini Al termine della partita contro l'Olanda Roberto Mancini ha rilasciato delle dichiarazioni:"Sapevamo che sarebbe stata una gara dura, e occasioni più clamorose e pulite le ...

