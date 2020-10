Italia Olanda 1-1 LIVE: Immobile si mangia il gol del vantaggio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 4ª giornata di Nations League 2020/21 tra Italia e Olanda: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Italia e Olanda si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Nations League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Olanda 1-1 56′ Tiro Immobile – Clamoroso errore di Immobile che a tu per tu con Cillesen usa solo la potenza e colpisce il portiere, rimasto al centro della porta 55′ Tiro Depay – Miracoloso Donnarumma su Depay. Tiro ravvicinato del numero 10 olandese, Donnarumma si distende e manda in angolo 46′ Inizia il secondo tempo 39′ Doppia occasione Italia – Ci ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 4ª giornata di Nations League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Nations League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 56′ Tiro– Clamoroso errore diche a tu per tu con Cillesen usa solo la potenza e colpisce il portiere, rimasto al centro della porta 55′ Tiro Depay – Miracoloso Donnarumma su Depay. Tiro ravvicinato del numero 10 olandese, Donnarumma si distende e manda in angolo 46′ Inizia il secondo tempo 39′ Doppia occasione– Ci ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - SkySport : Italia-Olanda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Nic67finalfine : RT @Boboj29: Ma da 1 a 10 ditemi quanto vi intessa Italia-Olanda di questa sera ? A me ZERO - zazoomblog : Italia-Olanda Live 1-1: Van De Beek risponde a Pellegrini - #Italia-Olanda #risponde #Pellegrini -