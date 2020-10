Italia-Olanda 1-1, gli azzurri sprecano. Ora bisogna battere la Polonia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italia-Olanda termina 1-1 e gli azzurri di Roberto Mancini adesso dovranno battere la Polonia, portatasi in vetta, nel prossimo incontro della Nations League. Le marcature si sono registrate tutte nel primo tempo: a Pellegrini ha risposto Van de Beek. Nella ripresa occasionissima per Immobile che non si è confermato all’altezza della sua fama davanti al pipelt avversario. Niccolò Barella migliore in campo per distacco. Foto: Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020)termina 1-1 e glidi Roberto Mancini adesso dovrannola, portatasi in vetta, nel prossimo incontro della Nations League. Le marcature si sono registrate tutte nel primo tempo: a Pellegrini ha risposto Van de Beek. Nella ripresa occasionissima per Immobile che non si è confermato all’altezza della sua fama davanti al pipelt avversario. Niccolò Barella migliore in campo per distacco. Foto: Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

