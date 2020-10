Italia-Olanda 1-1 | Donny van de Beek risponde a Pellegrini

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stasera 14 ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio Gewiss Stadium di Bergamo si disputerà la partitaNations League. La partita finisce 1-1, un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre.: formazioni(4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile,. All.: Mancini.(5-3-2): Cillesen; Hateboer, de Vrij, van Dijk, Akè, Blind (77′ Veltman); van De, F. de Jong, Wijnaldum; Depay (90+2′ Babel), L. de Jong. All.: De Boer. Primo Tempo Al 7 minuto Blind anticipa Chiesa – Spunto di Spinazzola a sinistra. Cross per Chiesa che tentenna e viene anticipato da Blind. Nel 16 ...