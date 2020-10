Italia-Olanda 1-1, De Boer: “Siamo stati superiori, il pareggio non ci soddisfa” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il commissario tecnico dell’Olanda Frank De Boer ha commentato il match contro l’Italia terminato per 1-1. L’ex tecnico dell’Inter tra le altre ritiene che la propria selezione avrebbe meritato la vittoria e non accetta il risultato del campo: “Ho analizzato l’Italia e ho cercato d’impostare la squadra in modo da tenerle testa. Ho scelto di giocare con lo stesso schieramento tattico in modo da evitare che i miei attaccanti fossero costretti a rincorrere gli avversari sulle sovrapposizioni. E l’unica seduta tattica che abbiamo avuto a disposizione prima della gara mi ha dato subito grandi rassicurazioni e credo che alla fine siamo stati superiori noi agli azzurri. Per questo non possiamo dirci soddisfatti del pareggio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il commissario tecnico dell’Frank Deha commentato il match contro l’terminato per 1-1. L’ex tecnico dell’Inter tra le altre ritiene che la propria selezione avrebbe meritato la vittoria e non accetta il risultato del campo: “Ho analizzato l’e ho cercato d’impostare la squadra in modo da tenerle testa. Ho scelto di giocare con lo stesso schieramento tattico in modo da evitare che i miei attaccanti fossero costretti a rincorrere gli avversari sulle sovrapposizioni. E l’unica seduta tattica che abbiamo avuto a disposizione prima della gara mi ha dato subito grandi rassicurazioni e credo che alla fine siamonoi agli azzurri. Per questo non possiamo dirci soddisfatti del...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - SkySport : ITALIA-OLANDA 1-1 Risultato finale ? ? #Pellegrini (16') ? #VanDeBeek (26') ?? - NickCelentano : RT @Rossonerosemper: 3 gol in 4 partite con Polonia, Bosnia ed Olanda. La grande Italia di Mancini è un'Italia di Ventura che non ha trovat… - Mediagol : #Italia-#Olanda, #Donnarumma: “È stata una partita dura, nessun passo indietro. Polonia? Li batteremo” -