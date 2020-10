Italia-Olanda 1-1, azzurri superati in vetta al girone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'Italia non va oltre l'1-1 con l'Olanda nella quarta giornata della Nations League e perde la vetta del gruppo 1 della Lega A, ora guidato dalla Polonia. A Bergamo gli azzurri passano per primi con Pellegrini (16'), ottimamente servito da Barella, ma subiscono il pareggio di Van de Beek (25'). Gli olandesi giocano meglio, ma il match-point capita sui piedi di Immobile che si fa ipnotizzare da Cillessen (56').MANCINIRoberto Mancini non si scompone certo dopo il pareggio di Bergamo contro l'Olanda, con relativo sorpasso della polonia in testa al girone A della Nations League: "L'Olanda è una squadra forte, con ottimi giocatori. Ci hanno messo in difficoltà, ma ci può stare, non ci accadeva da tanto tempo. Abbiamo attaccato noi, lo hanno fatto loro. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'non va oltre l'1-1 con l'nella quarta giornata della Nations League e perde ladel gruppo 1 della Lega A, ora guidato dalla Polonia. A Bergamo glipassano per primi con Pellegrini (16'), ottimamente servito da Barella, ma subiscono il pareggio di Van de Beek (25'). Gli olandesi giocano meglio, ma il match-point capita sui piedi di Immobile che si fa ipnotizzare da Cillessen (56').MANCINIRoberto Mancini non si scompone certo dopo il pareggio di Bergamo contro l', con relativo sorpasso della polonia in testa alA della Nations League: "L'è una squadra forte, con ottimi giocatori. Ci hanno messo in difficoltà, ma ci può stare, non ci accadeva da tanto tempo. Abbiamo attaccato noi, lo hanno fatto loro. ...

