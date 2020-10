Italia Olanda 1-0 LIVE: Pellegrini buca Cillesen su invenzione di Barella (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 4ª giornata di Nations League 2020/21 tra Italia e Olanda: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Italia e Olanda si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Nations League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Olanda 1-0 16′ Gol Pellegrini – Grandissima azione tra Barella e Chiesa. Il centrocampista dell’Inter pesca con un’invenzione Pellegrini che freddo, di sinistro, batte Cillesen 7′ Blind anticipa Chiesa – Spunto di Spinazzola a sinistra. Cross per Chiesa che tentenna e viene anticipato da Blind Migliore in campo: al termine del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 4ª giornata di Nations League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Nations League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 16′ Gol– Grandissima azione trae Chiesa. Il centrocampista dell’Inter pesca con un’che freddo, di sinistro, batte7′ Blind anticipa Chiesa – Spunto di Spinazzola a sinistra. Cross per Chiesa che tentenna e viene anticipato da Blind Migliore in campo: al termine del ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - SkySport : Italia-Olanda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - sportface2016 : #taliaOlanda, gol di #Pellegrini: ma che assist di #Barella VIDEO - sportli26181512 : Italia e Olanda al cimitero di Bergamo: l'omaggio alle vittime del Covid: Italia e Olanda al cimitero di Bergamo: l… -